В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

В Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева, а в Сагопши - введен в пределах населенного пункта.

Как сообщил источник в силовых структурах республики, в районе проведения операции в Назрани произошла перестрелка. "Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.