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В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-07T07:01
республика ингушетия
назрань
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

23:51 06.08.2020 (обновлено: 07:01 07.08.2020)
14409
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональный оперативный штаб.
Операция проводится с 22.25 мск
В Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева, а в Сагопши - введен в пределах населенного пункта.
Как сообщил источник в силовых структурах республики, в районе проведения операции в Назрани произошла перестрелка. "Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
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Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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АНАлексей Некрасов
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