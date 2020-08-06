https://ria.ru/20200806/1575469744.html
В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:51
2020-08-07T07:01
республика ингушетия
назрань
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574976668.html
Алексей Некрасов
Что же там в селе творится такое? Вторая Чемодановка?
27
4
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости.
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели вечером в четверг на части территории Назрани
и в селении Сагопши в Малгобекском районе
Ингушетии, сообщает региональный оперативный штаб.
Операция проводится с 22.25 мск
В Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева, а в Сагопши - введен в пределах населенного пункта.
Как сообщил источник в силовых структурах республики, в районе проведения операции в Назрани произошла перестрелка. "Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.