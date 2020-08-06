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Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Американская модель и актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет, сообщила в Facebook мать девушки Мелинда. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:39
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Офигеть она пережила это в реале. потом она пережила это в сериале. потом в большом кино - видать у неё голове что то замкнуло - перемкнуло так что уже не могло отомкнуть - и поняла что не сможет жить с этим всю жизнь. Пошла бы она лучше в религию - многих верующих испытавших унижения и износилования - только Бог и спасал, вера спасала - а сейчас они живут без веры, без Бога - на одних таблетках и психотерапевтах - а они не всегда помогают к сожалению(((
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575469599_0:6:478:275_1400x0_80_0_0_b59d4bfb173db9a5f63b346b25d8c216.png
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РИА Новости
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60
netflix, сша

Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года

23:38 06.08.2020 (обновлено: 23:39 06.08.2020)
7164
© Фото : аккаунт youngcattattoos в instagramДейзи Коулмэн
Дейзи Коулмэн
© Фото : аккаунт youngcattattoos в instagram
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская модель и актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет, сообщила в Facebook мать девушки Мелинда.
По ее словам, она ушла из жизни накануне вечером. Мелинда рассказала, что дочь перестала выходить на связь.
Как написала женщина, Дейзи так и не смогла оправиться после пережитого в 14 лет изнасилования.
Когда Коулмэн училась в школе, они с подругой подверглись сексуальному насилию. После этого девочку начали травить в соцсетях, а в адрес ее семьи стали поступать угрозы. При этом надругавшиеся над ними подростки избежали наказания.
В 2016 году на Netflix вышел документальный фильм "Одри и Дейзи", посвященный этому инциденту. После этого Коулмэн сыграла саму себя в сериале "Демократия сейчас!" и хорроре "Техасская смертельная ловушка". Она также работала моделью и мастером тату.
12161146936
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КультураNetflixСША
Популярные комментарии
Офигеть она пережила это в реале. потом она пережила это в сериале. потом в большом кино - видать у неё голове что то замкнуло - перемкнуло так что уже не могло отомкнуть - и поняла что не сможет жить с этим всю жизнь. Пошла бы она лучше в религию - многих верующих испытавших унижения и износилования - только Бог и спасал, вера спасала - а сейчас они живут без веры, без Бога - на одних таблетках и психотерапевтах - а они не всегда помогают к сожалению(((
6 августа, 23:50
ЧСЧеловек Совковый
1410107
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