Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года

По ее словам, она ушла из жизни накануне вечером. Мелинда рассказала, что дочь перестала выходить на связь.

Как написала женщина, Дейзи так и не смогла оправиться после пережитого в 14 лет изнасилования.

Когда Коулмэн училась в школе, они с подругой подверглись сексуальному насилию. После этого девочку начали травить в соцсетях, а в адрес ее семьи стали поступать угрозы. При этом надругавшиеся над ними подростки избежали наказания.