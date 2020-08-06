https://ria.ru/20200806/1575469620.html
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Американская модель и актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет, сообщила в Facebook мать девушки Мелинда. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:38
2020-08-06T23:39
культура
netflix
сша
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Человек Совковый
Офигеть она пережила это в реале. потом она пережила это в сериале. потом в большом кино - видать у неё голове что то замкнуло - перемкнуло так что уже не могло отомкнуть - и поняла что не сможет жить с этим всю жизнь. Пошла бы она лучше в религию - многих верующих испытавших унижения и износилования - только Бог и спасал, вера спасала - а сейчас они живут без веры, без Бога - на одних таблетках и психотерапевтах - а они не всегда помогают к сожалению(((
23
3
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575469599_0:6:478:275_1400x0_80_0_0_b59d4bfb173db9a5f63b346b25d8c216.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, сша