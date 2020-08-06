Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575469093.html
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_90432ae0c542b73ddd9863ccabbf4bf7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_535:0:2583:2048_1400x0_80_0_0_60025a749ddd5172aeb7e0ddf9df8ee2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:03 06.08.2020 (обновлено: 23:34 06.08.2020)
1528
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне объявляли о 13 умерших. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4546.
За все время пандемии в России зарегистрировали 872 тысячи случаев заражения коронавирусом, 676 тысяч пациентов выздоровели, 14 606 скончались.
В Москве выявили свыше 245 тысяч инфицированных, при этом около 186 тысяч человек уже излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
3201534
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Кадр из фильма Малефисента
Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Twitter
Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Последствия взрыва в Ливане
После взрыва в Бейруте задержали 16 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Лента новостейМолния