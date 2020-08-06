В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Накануне объявляли о 13 умерших. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4546.

За все время пандемии в России зарегистрировали 872 тысячи случаев заражения коронавирусом, 676 тысяч пациентов выздоровели, 14 606 скончались.