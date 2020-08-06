https://ria.ru/20200806/1575468840.html
Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Анджелины Джоли из фильма "Малефисента". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:48
2020-08-06T23:41
россия
анджелина джоли (войт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/40/1559864082_289:0:1797:848_1400x0_80_0_0_31ce4fdaed748fb6819fd41db424812d.jpg
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/40/1559864082_289:0:1797:848_1400x0_80_0_0_31ce4fdaed748fb6819fd41db424812d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155986/40/1559864082_477:0:1608:848_1400x0_80_0_0_fb11b8d72d8dd1eb77848281384ac1fb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155986/40/1559864082_619:0:1467:848_1400x0_80_0_0_213d72badfb797bf06dda3ed99e97d56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анджелина джоли (войт), общество
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Анджелины Джоли
из фильма "Малефисента".
В опубликованном ролике девушка предстала в образе героини фэнтези-фильма, повторив ее макияж и детали внешности — черные рога, крылья за спиной и красную помаду.
"Как вам? По-моему, вышло круто", — подписала она свою публикацию.
Подписчики оценили старания россиянки.
"Миленькая такая Малефисента получилась", — написала kateryna.nazarenko.
"Это просто бомба, какая схожесть", — прокомментировала anita_ili.
"Один в один", — отметила dianakuznetsova.
"Я всегда думал что в том фильме снималась Джоли, а выходит, что это была Alenastewardess", — написал osamabnldn.