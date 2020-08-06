Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Анджелины Джоли из фильма "Малефисента".

В опубликованном ролике девушка предстала в образе героини фэнтези-фильма, повторив ее макияж и детали внешности — черные рога, крылья за спиной и красную помаду.

"Как вам? По-моему, вышло круто", — подписала она свою публикацию.

Подписчики оценили старания россиянки.

"Миленькая такая Малефисента получилась", — написала kateryna.nazarenko.

"Это просто бомба, какая схожесть", — прокомментировала anita_ili.

"Один в один", — отметила dianakuznetsova.