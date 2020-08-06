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Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Анджелины Джоли из фильма "Малефисента". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:41
россия
анджелина джоли (войт)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, анджелина джоли (войт), общество

Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети

22:48 06.08.2020 (обновлено: 23:41 06.08.2020)
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© Фото : Walt Disney Pictures 2019Кадр из фильма "Малефисента"
Кадр из фильма Малефисента
© Фото : Walt Disney Pictures 2019
Кадр из фильма "Малефисента". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская стюардесса впечатлила подписчиков в инстаграме косплеем образа Анджелины Джоли из фильма "Малефисента".
В опубликованном ролике девушка предстала в образе героини фэнтези-фильма, повторив ее макияж и детали внешности — черные рога, крылья за спиной и красную помаду.
"Как вам? По-моему, вышло круто", — подписала она свою публикацию.
Подписчики оценили старания россиянки.
"Миленькая такая Малефисента получилась", — написала kateryna.nazarenko.
"Это просто бомба, какая схожесть", — прокомментировала anita_ili.
"Один в один", — отметила dianakuznetsova.
"Я всегда думал что в том фильме снималась Джоли, а выходит, что это была Alenastewardess", — написал osamabnldn.
3013143117
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РоссияАнджелина Джоли (Войт)Общество
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