"Позже все расскажу". Асмус приехала на работу к Харламову

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актриса . Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов , с которым они находятся на стадии развода.

"Приехала на работу к пока еще мужу. Но по своим делам", — сказала она на видео в сториз.

По словам актрисы, у нее должна состояться примерка для нового проекта.

"Позже все расскажу", — добавила она.

Спустя некоторое время Асмус выложила снимок в леопардовом сценическом костюме.

Скриншот сториз из инстаграма Кристины Асмус Скриншот сториз из инстаграма Кристины Асмус

В четверг Харламов также опубликовал фотографию из офиса Comedy Club. Он отметил, что участники шоу сейчас готовятся к новому сезону.