https://ria.ru/20200806/1575468745.html
"Позже все расскажу". Асмус приехала на работу к Харламову
Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов, с которым они находятся на стадии развода. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:44
2020-08-06T22:44
культура
кристина асмус
шоу-бизнес
comedy club production
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152393/72/1523937283_0:75:1348:833_1400x0_80_0_0_4d1f4f6b5b1fc0cdb84074750ef988d7.jpg
Фёдор Сергеев
Держите нас в курсе! Если пойдёт в уборную - тоже не забудьте сообщить.
27
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152393/72/1523937283_0:75:1348:833_1400x0_80_0_0_4d1f4f6b5b1fc0cdb84074750ef988d7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152393/72/1523937283_0:0:1348:1011_1400x0_80_0_0_2d58f428f0c27a444763991bcf52f720.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152393/72/1523937283_0:0:1348:1349_1400x0_80_0_0_90c3a537d312b0628a289bc2bb2c871c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, шоу-бизнес, comedy club production, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. Актриса Кристина Асмус
рассказала в Instagram
о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов
, с которым они находятся на стадии развода.
"Приехала на работу к пока еще мужу. Но по своим делам", — сказала она на видео в сториз.
По словам актрисы, у нее должна состояться примерка для нового проекта.
"Позже все расскажу", — добавила она.
Спустя некоторое время Асмус выложила снимок в леопардовом сценическом костюме.
В четверг Харламов также опубликовал фотографию из офиса Comedy Club. Он отметил, что участники шоу сейчас готовятся к новому сезону.
В июне Харламов и Асмус объявили о намерении развестись после семи лет брака, опубликовав соответствующие посты в своих соцсетях. Супруги подчеркнули, что в их расставании не виноваты ни фильм "Текст", ни третьи лица.