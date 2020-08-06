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"Позже все расскажу". Асмус приехала на работу к Харламову
Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов, с которым они находятся на стадии развода. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:44
культура
кристина асмус
шоу-бизнес
comedy club production
гарик харламов (игорь)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152393/72/1523937283_0:75:1348:833_1400x0_80_0_0_4d1f4f6b5b1fc0cdb84074750ef988d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристина асмус, шоу-бизнес, comedy club production, гарик харламов (игорь)

"Позже все расскажу". Асмус приехала на работу к Харламову

22:44 06.08.2020
14908
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов, с которым они находятся на стадии развода.
"Приехала на работу к пока еще мужу. Но по своим делам", — сказала она на видео в сториз.
По словам актрисы, у нее должна состояться примерка для нового проекта.
"Позже все расскажу", — добавила она.
Спустя некоторое время Асмус выложила снимок в леопардовом сценическом костюме.
Скриншот сториз из инстаграма Кристины Асмус
Скриншот сториз из инстаграма Кристины Асмус
Скриншот сториз из инстаграма Кристины Асмус
В четверг Харламов также опубликовал фотографию из офиса Comedy Club. Он отметил, что участники шоу сейчас готовятся к новому сезону.
В июне Харламов и Асмус объявили о намерении развестись после семи лет брака, опубликовав соответствующие посты в своих соцсетях. Супруги подчеркнули, что в их расставании не виноваты ни фильм "Текст", ни третьи лица.
62222165
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КультураКристина АсмусШоу-бизнесComedy Club ProductionГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
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6 августа, 22:46
Фёдор Сергеев
1880001
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