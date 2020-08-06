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Twitter будет маркировать аккаунты ряда чиновников и государственных СМИ
Американская компания Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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twitter, в мире

Twitter будет маркировать аккаунты ряда чиновников и государственных СМИ

19:59 06.08.2020 (обновлено: 22:25 06.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская компания Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, говорится в заявлении компании.
"Когда дело доходит до аккаунтов правительств и контролируемых государством СМИ в Twitter, мы пытаемся сделать общение более транспарентным. Отныне мы будем использовать две отдельные метки для таких учетных записей, чтобы вы могли легко идентифицировать их (аккаунты) и их сообщения в Twitter", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В заявлении Twitter сообщается, что новые метки будут применяться к аккаунтам основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.
"На данный момент наше внимание сосредоточено на высокопоставленных чиновниках и ведомствах, которые являются официальным голосом государства за рубежом", - говорится в релизе.
Андрей Климов
5 июня, 16:59
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Отмечается, что сейчас маркироваться будут только страницы представителей тех стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН: России, КНР, Франции, США, Великобритании. В будущем, по данным компании, этот список планируется расширять.
Говоря о маркировке контролируемых государством СМИ, компания заявила, что намерена помечать профили как самих СМИ, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников.
"В отличие от независимых СМИ, контролируемые государством СМИ часто используют освещение новостей как способ продвинуть политическую повестку. Мы считаем, что люди имеют право знать, когда аккаунт в СМИ напрямую или косвенно связан с государством", - сообщается в релизе компании.
Компания отмечает, что финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США маркироваться не будут.
Компания сообщила также, что перестанет включать подобные аккаунты и их сообщения в рекомендации.
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