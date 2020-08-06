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Война в Сирии
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:09
война в сирии
хмеймим
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
вооруженные силы рф
сирия
в мире
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хмеймим, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, вооруженные силы рф, сирия, в мире

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

22:09 06.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности. Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы", - говорится в сообщении.
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Война в СирииХмеймимЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииВооруженные силы РФСирияВ мире
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