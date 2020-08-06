https://ria.ru/20200806/1575467632.html
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:09
2020-08-06T22:09
война в сирии
хмеймим
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
вооруженные силы рф
сирия
в мире
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хмеймим
сирия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмеймим, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, вооруженные силы рф, сирия, в мире