В России запатентовали препарат от коронавируса

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса , сообщило ведомство на своем сайте

"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", — говорится в сообщении.

Ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА выяснили, что лекарство под исходным названием "Даларгин" активно влияет на заживление и регенерацию тканей.

Кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа, а также способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.

В конце июля Владимир Путин поручил правительству и фармацевтическим компаниям обеспечить надежные поставки на внутренний рынок препаратов от COVID-19.

Президент подчеркнул, что лекарства, доказавшие свою эффективность, "у нас есть", их производство налажено, нужно только обеспечить необходимый объем.