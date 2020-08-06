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В России запатентовали препарат от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:59
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
распространение нового коронавируса
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Неожиданное название. Я предполагал что это будет баблодер или упростин :)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570832161_0:179:3006:1870_1400x0_80_0_0_acac216712628cb74c79e77fa3751f7f.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

В России запатентовали препарат от коронавируса

22:03 06.08.2020 (обновлено: 22:59 06.08.2020)
63282
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", — говорится в сообщении.
Ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА выяснили, что лекарство под исходным названием "Даларгин" активно влияет на заживление и регенерацию тканей.
Кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа, а также способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.
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Президент подчеркнул, что лекарства, доказавшие свою эффективность, "у нас есть", их производство налажено, нужно только обеспечить необходимый объем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Популярные комментарии
Неожиданное название. Я предполагал что это будет баблодер или упростин :)
6 августа, 22:11
Константин Деткин
11043111111
Дай Бог, чтоб лекарство помогало!
6 августа, 22:14
Руслан Тлеуж
118543027
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