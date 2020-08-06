Лукашенко заявил, что никогда не сбежит из Белоруссии

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Выборы сопровождаются задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

Как отметил белорусский лидер, если он покинет свою страну, это будет "на радость" тем, кто уже сегодня готов ее "прихватить", однако такой сценарий будет "убийственным для подавляющего большинства белорусов" и народа, который, по словам Лукашенко, его поддерживает и "беззаветно верил" в него, "служил все эти четверть века".