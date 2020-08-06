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Лукашенко заявил, что никогда не сбежит из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о возможных протестах на фоне электоральной кампании, заявил, что "всякое может быть", президента могут и... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:26
интервью александра лукашенко
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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интервью александра лукашенко, президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко заявил, что никогда не сбежит из Белоруссии

21:26 06.08.2020
656
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о возможных протестах на фоне электоральной кампании, заявил, что "всякое может быть", президента могут и застрелить, но убегать куда-либо из страны он не намерен.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Выборы сопровождаются задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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"Я реалист, всякое бывает. (Если - ред.) президент не побежит (из страны - ред.) - его могут и застрелить, и прочее. Могут запросто… Всякое может быть, особенно сейчас, все же сосредоточено (в Белоруссии - ред.) на Лукашенко. Главное зло здесь, вы же понимаете, в Беларуси для них (оппозиции - ред.) - это Лукашенко. Поэтому всякое может быть. Я не допускаю даже этого, но, если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать - я никуда не побегу", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Как отметил белорусский лидер, если он покинет свою страну, это будет "на радость" тем, кто уже сегодня готов ее "прихватить", однако такой сценарий будет "убийственным для подавляющего большинства белорусов" и народа, который, по словам Лукашенко, его поддерживает и "беззаветно верил" в него, "служил все эти четверть века".
"Поэтому это исключено, что я куда-то побегу", - подчеркнул глава государства.

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Интервью Александра ЛукашенкоПрезидентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Никогда не говори «никогда»
6 августа, 21:53
Natalia Ponomareva
800003
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