Лукашенко пригрозил наказать желающих "бросить Белоруссию к башне Кремля"

"Мне очень печально, что вот эти вагнеровцы (граждане РФ, которых задержали в Белоруссии – ред.) с ним связаны (не назвал имени человека, о котором говорит - ред.), но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках, не он же принимает решение. Да он организовывает, у него бизнес… но не он это, чуть-чуть повыше – заместители министров… Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне", - сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".