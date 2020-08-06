https://ria.ru/20200806/1575466821.html
Лукашенко пригрозил наказать желающих "бросить Белоруссию к башне Кремля"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подозревает отдельных людей в РФ "уровня замминистров", которые хотят "бросить к кремлевской башне"... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:27
2020-08-06T21:29
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575464427.html
Андрей Дашков
В недоброжелателлном отношении к Белоруссии замечены 90% россиян после таких заявлений ее недалекого президента
149
Ярослав Погодин
Батька Ангел )) Бей красных пока не побелеют. Бей белых пока не покраснеют. Логика та же
49
19
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости.
Белорусский президент Александр Лукашенко
заявил, что подозревает отдельных людей в РФ "уровня замминистров", которые хотят "бросить к кремлевской башне" Белоруссию
, и в грубой форме пригрозил наказать их.
"Мне очень печально, что вот эти вагнеровцы (граждане РФ, которых задержали в Белоруссии – ред.) с ним связаны (не назвал имени человека, о котором говорит - ред.), но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках, не он же принимает решение. Да он организовывает, у него бизнес… но не он это, чуть-чуть повыше – заместители министров… Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне", - сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
При этом он отметил, что подозревает некоторых людей из среднего звена руководства РФ в недоброжелательном отношении к Белоруссии.
"Россия не однородная. Упрекают, что против Белоруссии они фронтом одним идут… чепуха полная. Я подозреваю отдельных - не хочу их фамилии называть в публичном пространстве, они это чувствуют", - сказал Лукашенко, высказав при этом угрозу в грубой форме в отношении этих неназванных лиц.
"Я их все равно поймаю, я их отловлю… они бегают туда, согласовывают и начинают крутить, они в среднем звене", - добавил Лукашенко.