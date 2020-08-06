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Лукашенко пригрозил наказать желающих "бросить Белоруссию к башне Кремля"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подозревает отдельных людей в РФ "уровня замминистров", которые хотят "бросить к кремлевской башне"... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:29
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил наказать желающих "бросить Белоруссию к башне Кремля"

21:27 06.08.2020 (обновлено: 21:29 06.08.2020)
6223
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подозревает отдельных людей в РФ "уровня замминистров", которые хотят "бросить к кремлевской башне" Белоруссию, и в грубой форме пригрозил наказать их.
"Мне очень печально, что вот эти вагнеровцы (граждане РФ, которых задержали в Белоруссии – ред.) с ним связаны (не назвал имени человека, о котором говорит - ред.), но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках, не он же принимает решение. Да он организовывает, у него бизнес… но не он это, чуть-чуть повыше – заместители министров… Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне", - сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
При этом он отметил, что подозревает некоторых людей из среднего звена руководства РФ в недоброжелательном отношении к Белоруссии.
"Россия не однородная. Упрекают, что против Белоруссии они фронтом одним идут… чепуха полная. Я подозреваю отдельных - не хочу их фамилии называть в публичном пространстве, они это чувствуют", - сказал Лукашенко, высказав при этом угрозу в грубой форме в отношении этих неназванных лиц.
"Я их все равно поймаю, я их отловлю… они бегают туда, согласовывают и начинают крутить, они в среднем звене", - добавил Лукашенко.
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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