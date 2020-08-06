Белорусская оппозиция устроила шествие в центре Минска

МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников оппозиции устроили несанкционированное шествие в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
По призыву лидеров объединенного штаба и кандидата в президенты Светланы Тихановской несколько тысяч человек собрались в Киевском сквере в центре Минска. Около полутора часов они скандировали лозунги и ждали своих лидеров. Затем со стороны бульвара Шевченко появилась руководитель штаба Бабарико Колесникова. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, автомобильными гудками.
Под общие аплодисменты Колесникова прошла вокруг сквера, общалась со сторонниками, после чего по бульвару Шевченко стала удаляться с митинга. Большая часть собравшихся последовала за ней. Попрощавшись со сторонниками, Колесникова села в автомобиль и уехала, а ее сторонники продолжили шествие по бульвару, затем свернули на улицу Веры Хоружей.
Автомобилисты приветствуют их автомобильными гудками. Полиция в происходящее не вмешивается.