Назван фактор, повышающий риск рака на 80 процентов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Солнечные ожоги в детском возрасте напрямую связаны с риском развития . Солнечные ожоги в детском возрасте напрямую связаны с риском развития рака кожи, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своем ютьюб-канале

Он рассказал, что существует два типа солнечных лучей, способных повреждать кожные покровы. Более опасные и агрессивные UVA-лучи вызывают разрушения на уровне ДНК и способствуют возникновению злокачественных образований. В свою очередь, тип UVB провоцирует солнечные ожоги.

Комаровский заметил, что оба этих вида лучей могут проникать сквозь материю, поэтому он посоветовал носить одежду из плотных тканей. Если майка или футболка сетчатая, то солнцезащитный крем нужно наносить на все тело, указал медик.

Врач подчеркнул, что причины самого опасного рака кожи — меланомы — возникают еще в детстве. Именно поэтому важно обеспечить безопасное пребывание ребенка на солнце.

"Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов", — пояснил врач.