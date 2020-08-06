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Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев
Трамп обвинил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в оскорблении афроамериканцев. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:57
дональд трамп
джо байден
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, джо байден, сша

Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев

20:56 06.08.2020 (обновлено: 20:57 06.08.2020)
899
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Трамп обвинил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в оскорблении афроамериканцев.
"Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил ... (афроамериканцев - ред.), то, что он сказал – невероятно. Не знаю, что с ним происходит, но он сделал очень оскорбительное заявление", - сказал Трамп журналистам Белого дома.
Ранее в четверг журналист телеканала CBS спросил Байдена в эфире, проходил ли он тест на когнитивные способности. До этого действующий президент Трамп многократно публично указывал на возраст своего соперника (Байдену 77 лет, Трампу - 74) и выражал сомнение в его умственной пригодности на президентский пост. Трамп также хвастался, что прошел соотвествующий тест и показал очень хорошие, по его словам, результаты.
Вопрос журналиста-афроамериканца вызвал крайнее раздражение Байдена. "Нет, я не проходил тест. Почему я должен проходить такой тест? Ну что вы!" - сказал Байден. "Это то же самое, как спросить Вас перед эфиром, сдали ли Вы тест на кокаин. Что думаете, а? Вы нарик?" - горячился политик.
Позднее представитель предвыборной кампании Байдена заявил изданию POLITICO, что заданный журналистом вопрос "заслуживал ответа, который продемонстрировал его абсурдность".
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23 июля, 05:29
Трамп заявил, что не считает Байдена сообразительным
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