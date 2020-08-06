Лукашенко рассказал, что станет с Украиной, если Белоруссию "перевернут"

"Если в Белоруссии будет спокойно, быстрее на Украине придет мир и спокойствие. Если нас здесь "перевернут", то и нам будет не сладко, и Украине будет от этого не лучше, я бы даже сказал, что будет хуже", - сказал Лукашенко.