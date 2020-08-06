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Лукашенко рассказал, что станет с Украиной, если Белоруссию "перевернут"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", что если Белоруссию "перевернут", то Украине будет... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:46
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
украина
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белоруссия
украина
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, украина

Лукашенко рассказал, что станет с Украиной, если Белоруссию "перевернут"

20:54 06.08.2020 (обновлено: 21:46 06.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", что если Белоруссию "перевернут", то Украине будет хуже.
"Если в Белоруссии будет спокойно, быстрее на Украине придет мир и спокойствие. Если нас здесь "перевернут", то и нам будет не сладко, и Украине будет от этого не лучше, я бы даже сказал, что будет хуже", - сказал Лукашенко.
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраина
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