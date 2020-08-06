В США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские сенаторы потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", пишет газета Американские сенаторы потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", пишет газета Handelsblatt

Члены сената во главе с Тедом Крузом заявили, что в случае отказа руководство порта помешает дальнейшему финансовому выживанию предприятия.

Администрация порта не стало комментировать позицию сенаторов.

"Показать единство и эффективность"

Тем не менее, реакция последовала от официального представителя по энергетике фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре.

В интервью РИА Новости он назвал действия США "экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы".

Он призвал Берлин "незамедлительно и прямо" ответить на угрозы американских политиков. В частности, он предложил ввести против них санкции и запретить въезд в Евросоюз. По его словам, только так ЕС сможет показать единство и эффективность.

"Приходится действовать скрытно"

Ранее немецкое издание Focus писало, что к работе над "Северным потоком — 2" привлекли новые корабли. Речь идет о судне "Россини", которое уже несколько недель стоит порту немецкого города Засниц.

Италии. На борту корабля находится около 140 рабочих, их ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу строительства. По сообщениям местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие имеют гражданство Великобритании , России, Украины

Газета пишет, что всем им приходится действовать скрытно из-за угрозы санкций.

"Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии . Против него активно выступают США, а также Украина и несколько стран Европы.