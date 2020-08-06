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В США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Американские сенаторы потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", пишет... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:47
северный поток — 2
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, в мире

В США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"

20:47 06.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские сенаторы потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", пишет газета Handelsblatt.
Члены сената во главе с Тедом Крузом заявили, что в случае отказа руководство порта помешает дальнейшему финансовому выживанию предприятия.
Администрация порта не стало комментировать позицию сенаторов.

"Показать единство и эффективность"

Тем не менее, реакция последовала от официального представителя по энергетике фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре.
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В интервью РИА Новости он назвал действия США "экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы".
Он призвал Берлин "незамедлительно и прямо" ответить на угрозы американских политиков. В частности, он предложил ввести против них санкции и запретить въезд в Евросоюз. По его словам, только так ЕС сможет показать единство и эффективность.

"Приходится действовать скрытно"

Ранее немецкое издание Focus писало, что к работе над "Северным потоком — 2" привлекли новые корабли. Речь идет о судне "Россини", которое уже несколько недель стоит порту немецкого города Засниц.
На борту корабля находится около 140 рабочих, их ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу строительства. По сообщениям местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие имеют гражданство Великобритании, России, Украины и Италии.
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Газета пишет, что всем им приходится действовать скрытно из-за угрозы санкций.
"Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, а также Украина и несколько стран Европы.
В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
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