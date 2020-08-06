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В Германии призвали немедленно ответить на угрозы американских сенаторов
Власти ФРГ должны дать США "немедленный и прямой ответ" на угрозы сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:49
северный поток — 2
сенат сша
сша
германия
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РИА Новости
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северный поток — 2, сенат сша, сша, германия

В Германии призвали немедленно ответить на угрозы американских сенаторов

20:46 06.08.2020 (обновлено: 20:49 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Власти ФРГ должны дать США "немедленный и прямой ответ" на угрозы сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2", вплоть до введения адресных санкций против американских политиков, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по энергетике депутат Штеффен Котре.
"Нужно дать немедленный и прямой ответ. Эти инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать", - заявил Котре, добавив, что данный шаг сената США является "прямым вмешательством в суверенные дела Германии".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Вчера, 20:31Акценты
"Северный поток-2": как немцы показали, что они – немцыГерманские СМИ указали на одну очень важную особенность твердой позиции Берлина по поводу необходимости окончательной реализации российско-европейского газового проекта. Выяснилось, что даже противники сотрудничества с Москвой поменяли свою точку зрения после угроз Вашингтона.
"Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы", - добавил он.
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц с требованием прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока – 2", в противном случае порту грозит "финансовое разрушение".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
86131000
Обсудить 4
Северный поток — 2Сенат СШАСШАГермания
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