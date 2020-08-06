В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

"Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья. Там сейчас работает, это по закону так необходимо, группа Следственного комитета. Здесь нашей темы нет. Дождемся, когда СК свое окончательное решение выдаст, но, скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно", — добавил собеседник агентства.