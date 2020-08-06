В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Он уточнил, что ребенок умер из-за проблем со здоровьем.
"Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья. Там сейчас работает, это по закону так необходимо, группа Следственного комитета. Здесь нашей темы нет. Дождемся, когда СК свое окончательное решение выдаст, но, скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно", — добавил собеседник агентства.
Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых заявил РИА Новости, что проверка по этому факту — в компетенции следственных органов.
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
Ранее Екатеринбургская епархия заявила, что получила обращения очевидцев о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить эту информацию.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи.
Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.