https://ria.ru/20200806/1575465221.html
Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Минске
Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Киевском сквере в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:30
2020-08-06T21:16
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Перемен!" : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
Акция в поддержку Тихановской прошла в центре Минска
2020-08-06T20:30
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Тысячи людей пели Цоя на акции в поддержку Тихановской в Минске
Тысячи людей пели Цоя на акции в поддержку Тихановской в Минске
2020-08-06T20:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире