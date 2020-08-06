Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Минске

В это время в сквере проходил праздник учебных учреждений. Ровно в 19 часов ведущие включили песню группы "Кино" "Перемен", собравшиеся стали скандировать "Хай жыве Беларусь!" и хлопать. Молодой человек в штатском выключил музыку, однако люди пока не расходятся.