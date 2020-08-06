Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575465080.html
Ефремова привезли домой после заседания в суде
Актера Михаила Ефремова привезли домой из Пресненского суда, где прошло второе слушание по уголовному делу о ДТП, при котором погиб человек, передает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:25
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575464598_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6dcd123e8e1d1c0601ab7be88462e1d6.jpg
https://ria.ru/20200806/1575457239.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ефремов в сопровождении сотрудника ФСИН отправился до завтра домой
Ефремов в сопровождении сотрудника ФСИН отправился до завтра домой
2020-08-06T20:25
true
PT0M16S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575464598_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6dcd123e8e1d1c0601ab7be88462e1d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575464598_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_72caee2c0567cdb884758a5d78e3b2e2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575464598_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_57b48d7b9fa660a5a507af88b498ad91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова привезли домой после заседания в суде

20:25 06.08.2020
988
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова привезли домой из Пресненского суда, где прошло второе слушание по уголовному делу о ДТП, при котором погиб человек, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в суде были допрошены свидетели по делу, которые в тот день находились на месте происшествия. Одна очевидица - работница медучреждения - рассказала суду, что ограждала спешивших на помощь людей от находившегося в искореженном автомобиле Сергея Захарова, так как они могли только сильнее навредить ему своими действиями. По ее словам, сотрудники МЧС десять минут доставали потерпевшего из машины.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Вчера, 17:26
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Опрошенный автомобилист Владислав Женжебир в свою очередь пояснил, что сам чуть не попал в аварию с машиной Ефремова - они двигались в одной полосе, артист несколько раз быстро тормозил, избежать ДТП Женжебиру, по его словам, помогла лишь быстрая реакция. На глазах все того же свидетеля автомобиль Ефремова врезался в машину Захарова. Женжебир также добавил, что был "приятно удивлен" тому, что мимо проходившие люди сразу попытались помочь потерпевшему, перевернули его машину.
Так или иначе все свидетели ДТП заявляли о том, что Ефремов был за рулем автомобиля и находился в машине один.
Позднее в суде в качестве доказательств были изучены видеозаписи инцидента и событий, произошедших после него. На роликах, в частности, запечатлено, как Ефремов признается сотруднику ДПС, что он был за рулем в момент аварии, после чего и вовсе заявляет, что "виноват" в ДТП. Сам актер в ходе заседания заявил, что "с трудом" узнает себя на видео.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
0120518
Обсудить 3
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Кадр из фильма Малефисента
Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния