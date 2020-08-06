Ефремова привезли домой после заседания в суде

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актера Актера Михаила Ефремова привезли домой из Пресненского суда, где прошло второе слушание по уголовному делу о ДТП, при котором погиб человек, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в суде были допрошены свидетели по делу, которые в тот день находились на месте происшествия. Одна очевидица - работница медучреждения - рассказала суду, что ограждала спешивших на помощь людей от находившегося в искореженном автомобиле Сергея Захарова, так как они могли только сильнее навредить ему своими действиями. По ее словам, сотрудники МЧС десять минут доставали потерпевшего из машины.

Опрошенный автомобилист Владислав Женжебир в свою очередь пояснил, что сам чуть не попал в аварию с машиной Ефремова - они двигались в одной полосе, артист несколько раз быстро тормозил, избежать ДТП Женжебиру, по его словам, помогла лишь быстрая реакция. На глазах все того же свидетеля автомобиль Ефремова врезался в машину Захарова. Женжебир также добавил, что был "приятно удивлен" тому, что мимо проходившие люди сразу попытались помочь потерпевшему, перевернули его машину.

Так или иначе все свидетели ДТП заявляли о том, что Ефремов был за рулем автомобиля и находился в машине один.

Позднее в суде в качестве доказательств были изучены видеозаписи инцидента и событий, произошедших после него. На роликах, в частности, запечатлено, как Ефремов признается сотруднику ДПС, что он был за рулем в момент аварии, после чего и вовсе заявляет, что "виноват" в ДТП. Сам актер в ходе заседания заявил, что "с трудом" узнает себя на видео.