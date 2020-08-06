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Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына в преемники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая себе в преемники. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:23
2020-08-06T20:37
интервью александра лукашенко
николай лукашенко
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая себе в преемники.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая Лукашенко, он баллотируется на шестой срок.
"Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу (чтобы Николай стал президентом - ред.)", - заявил Лукашенко в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Он отметил, что за время предвыборной кампании его сын Николай стал другим ребенком, повзрослел. При этом Лукашенко отметил, что его сын разбирается в химии и биологии и хорошо знает английский язык.