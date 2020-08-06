Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына в преемники

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая себе в преемники.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая Лукашенко, он баллотируется на шестой срок.

"Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу (чтобы Николай стал президентом - ред.)", - заявил Лукашенко в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".