В Китае мужчина умер от чумы

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая скончался в прошлое воскресенье, 35 человек, вступавших с ним в тесный контакт, изолированы, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения города Батоу.

Власти пояснили, что мужчина скончался 2 августа в хошуне Дархан-Муминган, лабораторные тесты, в том числе тест на нуклеиновую кислоту, подтвердили, что мужчина болел кишечной чумой.

После проведения всех анализов и эпидемиологического исследования, специалисты в четверг собрали консилиум, в ходе которого пришли к выводу, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы.

Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с распространением чумы во Внутренней Монголии, в действие введены меры профилактики и контроля за распространением заболевания.

К настоящему моменту 35 человек, которые вступали в тесный контакт с зараженным, помещены в централизованный карантин для медицинского наблюдения. У них не было выявлено никаких симптомов заболевания, тесты на нуклеиновую кислоту также показали отрицательный результат.

Помимо прочего в доме, где проживал покойный мужчина, и в домах по соседству проводится ежедневная дезинфекция.