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В Китае мужчина умер от чумы
Больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая скончался в прошлое воскресенье, 35 человек, вступавших с ним в тесный контакт,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:32
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В Китае мужчина умер от чумы

20:32 06.08.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая скончался в прошлое воскресенье, 35 человек, вступавших с ним в тесный контакт, изолированы, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения города Батоу.
Власти пояснили, что мужчина скончался 2 августа в хошуне Дархан-Муминган, лабораторные тесты, в том числе тест на нуклеиновую кислоту, подтвердили, что мужчина болел кишечной чумой.
После проведения всех анализов и эпидемиологического исследования, специалисты в четверг собрали консилиум, в ходе которого пришли к выводу, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы.
Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с распространением чумы во Внутренней Монголии, в действие введены меры профилактики и контроля за распространением заболевания.
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В Монголии подтвердили смерть от чумы. Не придет ли болезнь в Россию?На западе Монголии подросток умер от бубонной чумы, сообщили СМИ. Стоит ли опасаться появления этой болезни в нашей стране, рассказал в эфире радио Sputnik вирусолог Александр Чепурнов.
К настоящему моменту 35 человек, которые вступали в тесный контакт с зараженным, помещены в централизованный карантин для медицинского наблюдения. У них не было выявлено никаких симптомов заболевания, тесты на нуклеиновую кислоту также показали отрицательный результат.
Помимо прочего в доме, где проживал покойный мужчина, и в домах по соседству проводится ежедневная дезинфекция.
Власти призывают местных жителей проявить бдительность, соблюдать нормы гигиены, а в случае появления каких-либо симптомов, включая жар и кашель, сразу обратиться за медицинской помощью.
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