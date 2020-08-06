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Лукашенко: в кампании Бабарико и Цепкало были "закачаны деньги" из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что финансирование предвыборных кампаний экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы парка высоких... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:28
президентская кампания в белоруссии
валерий цепкало
виктор бабарико
александр лукашенко
газпром
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, валерий цепкало, виктор бабарико, александр лукашенко, газпром, белоруссия, в мире

Лукашенко: в кампании Бабарико и Цепкало были "закачаны деньги" из России

20:15 06.08.2020 (обновлено: 20:28 06.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что финансирование предвыборных кампаний экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы парка высоких технологий Валерия Цепкало осуществлялось из РФ.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.
"Там (в президентские кампании Бабарико и Цепкало – ред.) огромные деньги закачаны через "Газпром". Порой даже "Газпром" не знал, какие деньги расходуются на эти выборы ", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
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Президентская кампания в БелоруссииВалерий ЦепкалоВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоГазпромБелоруссияВ мире
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