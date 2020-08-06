https://ria.ru/20200806/1575464650.html
"Я могу сказать, но зачем?" Лукашенко не назвал следующего президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал отвечать на вопрос о том, кого изберут на президентских выборах 9 августа. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:14
2020-08-06T20:35
интервью александра лукашенко
белоруссия
киев
в мире
александр лукашенко
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2
белоруссия
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, белоруссия, киев, в мире, александр лукашенко