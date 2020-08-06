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Лукашенко заявил, что не мог заразить Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность, что мог заразить президента России Владимира Путина коронавирусом на параде в Москве. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
коронавирус covid-19
россия
парад победы
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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интервью александра лукашенко, коронавирус covid-19, россия, парад победы, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Лукашенко заявил, что не мог заразить Путина

20:14 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
резидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность, что мог заразить президента России Владимира Путина коронавирусом на параде в Москве.
"Нет, ну что вы. Все было там нормально, без вопросов", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос, не заразил ли он Путина на параде в Москве, в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео которого обнародовано в четверг на канале журналиста в YouTube.
Кремль после того, как стало известно, что Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом, заявил, что Путин активно работает и по мере необходимости тестируется.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Белоруссия по приглашению российской стороны была представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади прошли 73 белорусских военнослужащих. Также в Москву на парад прибыл и Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:39Распространение нового коронавируса
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Интервью Александра ЛукашенкоКоронавирус COVID-19РоссияПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
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