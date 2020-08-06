Лукашенко заявил, что не мог заразить Путина

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность, что мог заразить президента России Владимира Путина коронавирусом на параде в Москве.
"Нет, ну что вы. Все было там нормально, без вопросов", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос, не заразил ли он Путина на параде в Москве, в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео которого обнародовано в четверг на канале журналиста в YouTube.
Кремль после того, как стало известно, что Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом, заявил, что Путин активно работает и по мере необходимости тестируется.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Белоруссия по приглашению российской стороны была представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади прошли 73 белорусских военнослужащих. Также в Москву на парад прибыл и Лукашенко.