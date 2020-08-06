Лукашенко заявил, что не мог заразить Путина

Кремль после того, как стало известно, что Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом, заявил, что Путин активно работает и по мере необходимости тестируется.

В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Белоруссия по приглашению российской стороны была представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади прошли 73 белорусских военнослужащих. Также в Москву на парад прибыл и Лукашенко.