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Лукашенко опроверг заявления, что в Белоруссии "зажимают" СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления, что в Белоруссии "зажимают" СМИ, отметив, что это невозможно из-за развития интернета. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко опроверг заявления, что в Белоруссии "зажимают" СМИ

20:05 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления, что в Белоруссии "зажимают" СМИ, отметив, что это невозможно из-за развития интернета.
"Можно было зажать тогда, когда нет интернета, когда есть интернет трудно сказать, кто кого зажал… Есть государственные СМИ, естественно там желтизны нет, матом там не ругаются, поэтому обзывать нас тем, что у нас нет свободы слова и мы зажимаем СМИ, по меньшей мере, это старо как мир", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
"Я бы не хотел, чтобы матерились даже в интернете. Интернет – величайшее достижение человечества, мы уже это понимаем, что там не все очень хорошо… Да самовыражение, да все хорошо только неси за это ответственность… Поэтому надо доработать, дошлифовать интернет в этом плане, чтобы была ответственность", - сказал белорусский президент.

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