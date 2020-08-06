https://ria.ru/20200806/1575464242.html
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:04
2020-08-07T03:50
риа наука
коронавирус covid-19
билл гейтс
наука
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f45b38b822792aaa03378f345ddd5855.jpg
https://ria.ru/20200628/1573591413.html
Александр Перов
Пусть сначала там выбросы уменьшат. А то, хотят разрушить промышленность развивающихся стран , а это их единств. заработок.
266
Андрей Дашков
Что страшнее format c:
125
103
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f45b38b822792aaa03378f345ddd5855.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_aef111f96634f107f59bda6b737e8b5a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_d9ab3dca9d0a65a74258750272eea759.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, билл гейтс, наука, в мире
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Основатель Microsoft Билл Гейтс
предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.
Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.
"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.
Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.
Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.
"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — резюмировал основатель Microsoft.