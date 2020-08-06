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Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-07T03:50
риа наука
коронавирус covid-19
билл гейтс
наука
в мире
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Пусть сначала там выбросы уменьшат. А то, хотят разрушить промышленность развивающихся стран , а это их единств. заработок.
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Что страшнее format c:
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, билл гейтс, наука, в мире

Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"

20:04 06.08.2020 (обновлено: 03:50 07.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.
Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.
Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.
"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — резюмировал основатель Microsoft.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Билл ГейтсНаукаВ мире
Популярные комментарии
Пусть сначала там выбросы уменьшат. А то, хотят разрушить промышленность развивающихся стран , а это их единств. заработок.
6 августа, 20:13
АПАлександр Перов
233512124
Что страшнее format c:
6 августа, 20:27
Андрей Дашков
24876116
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