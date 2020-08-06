Лукашенко заявил, что "не парится слишком" из-за акций оппозиции

"Поверьте, Дмитрий, я это вижу. Не очень это приятно, что это в моей стране, но я не парюсь по этому уж слишком", - сказал белорусский президент в интервью.

"Вы знаете, там люди разные… Мне разложили с комитетом госбезопасности этих людей… Две тысячи студентов по карте поляка учились в Польше, ясно, что это (дети) оппозиционных родителей, и поляки их там существенно обрабатывают. Как только пандемия, им - уезжайте… Я их забрал, и они две тысячи там против Лукашенко. И индивидуальные предприниматели, которые из Москвы возили сюда шмотки, продавали и прочее. Пандемия, границы закрыли", - добавил лидер Белоруссии.