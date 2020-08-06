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Лукашенко заявил, что "не парится слишком" из-за акций оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не парится слишком" из-за многочисленных акций оппозиции в республике накануне выборов. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:03
2020-08-06T20:39
интервью александра лукашенко
киев
в мире
александр лукашенко
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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интервью александра лукашенко, киев, в мире, александр лукашенко
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что "не парится слишком" из-за многочисленных акций оппозиции в республике накануне выборов.
В четверг на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона было обнародовано интервью с Лукашенко.
"Поверьте, Дмитрий, я это вижу. Не очень это приятно, что это в моей стране, но я не парюсь по этому уж слишком", - сказал белорусский президент в интервью.
По его мнению, на акции оппозиции в основном ходят гастарбайтеры и студенты зарубежных вузов, которые вернулись в Белоруссию из-за коронавируса.
"Вы знаете, там люди разные… Мне разложили с комитетом госбезопасности этих людей… Две тысячи студентов по карте поляка учились в Польше, ясно, что это (дети) оппозиционных родителей, и поляки их там существенно обрабатывают. Как только пандемия, им - уезжайте… Я их забрал, и они две тысячи там против Лукашенко. И индивидуальные предприниматели, которые из Москвы возили сюда шмотки, продавали и прочее. Пандемия, границы закрыли", - добавил лидер Белоруссии.