https://ria.ru/20200806/1575464113.html
Лукашенко заявил, что Запад увидел в его политике рациональное зерно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже не является "последним диктатором Европы", потому что Запад увидел в его политике "рациональное зерно". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:03
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
весь мир
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200806/1575463722.html
весь мир
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_74f5a6613935fb29ae3811545d63c8ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_1f850f9007ca3c0cfb696655ff071953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, весь мир, александр лукашенко, белоруссия, в мире