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Лукашенко заявил, что с Тихановской ему "дебатировать" не о чем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов прийти на предвыборные дебаты со всеми кандидатами, но с кандидатом в президенты Светланой... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:35
интервью александра лукашенко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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интервью александра лукашенко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, президентская кампания в белоруссии

Лукашенко заявил, что с Тихановской ему "дебатировать" не о чем

19:58 06.08.2020 (обновлено: 20:35 06.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов прийти на предвыборные дебаты со всеми кандидатами, но с кандидатом в президенты Светланой Тихановской ему говорить не о чем.
"Я готов всегда со всеми (на дебаты - ред.), но было бы даже с моей стороны некрасиво, о чем бы мы с ней (Тихановской - ред.) дебатировали?.. Как вести эти дебаты, о чем говорить?" - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Он отметил, что о кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской практически ничего не думает, кроме того, что ему ее жаль. "Ее просто впихнули в эту ячейку",- сказал Лукашенко.
При этом, по его словам, информация о многотысячных митингах в поддержку Тихановской не соответствуют действительности. Он также отметил, что далек от мысли, что Тихановскую может использовать Кремль.
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В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. В период агитации Тихановская и ее сторонники проводят в различных городах республики массовые многотысячные митинги. В Минске последний такой митинг прошел в конце июля и собрал, по оценкам правозащитников, более 60 тысяч человек.
Ранее муж Тихановской блогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

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