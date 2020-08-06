Лукашенко заявил, что с Тихановской ему "дебатировать" не о чем

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов прийти на предвыборные дебаты со всеми кандидатами, но с кандидатом в президенты Светланой Тихановской ему говорить не о чем.

"Я готов всегда со всеми (на дебаты - ред.), но было бы даже с моей стороны некрасиво, о чем бы мы с ней (Тихановской - ред.) дебатировали?.. Как вести эти дебаты, о чем говорить?" - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Он отметил, что о кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской практически ничего не думает, кроме того, что ему ее жаль. "Ее просто впихнули в эту ячейку",- сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, информация о многотысячных митингах в поддержку Тихановской не соответствуют действительности. Он также отметил, что далек от мысли, что Тихановскую может использовать Кремль.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. В период агитации Тихановская и ее сторонники проводят в различных городах республики массовые многотысячные митинги. В Минске последний такой митинг прошел в конце июля и собрал, по оценкам правозащитников, более 60 тысяч человек.

Ранее муж Тихановской блогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.