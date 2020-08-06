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Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Вооруженный мужчина в 16:45 (17:45 мск) захватил пятерых заложников в отделении банка в центре французского Гавра, сообщила газета Figaro. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:54
гавр
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гавр, франция, в мире

Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре

19:56 06.08.2020 (обновлено: 23:54 06.08.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина в 16:45 (17:45 мск) захватил пятерых заложников в отделении банка в центре французского Гавра, сообщила газета Figaro.
По информации телеканала BFMTV на 22:00 мск, у него в плену остаются два человека.
Место происшествия оцеплено полицией, прибыл спецназ.
По данным Figaro, злоумышленник выдвинул много требований, но каких именно, не сообщается.
В то же время портал France Info передал, что мужчина, у которого, возможно, при себе есть пояс со взрывчаткой, "требует мотороллер, чтобы уехать".
По его данным, захвативший заложников уже попадал в поле зрения полиции "из-за преступлений и психических проблем".
В свою очередь, Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщил, что мужчина находится в реестре лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Также, по данным агентства, злоумышленник озабочен палестинским вопросом и требует, чтобы "условия жизни в Палестине подверглись осуждению".
Известно, что напавшему на банк 34 года.
372255213946
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ГаврФранцияВ мире
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Владислав Сусков
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