Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре

Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже

ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина в 16:45 (17:45 мск) захватил пятерых заложников в отделении банка в центре французского Гавра, сообщила газета Вооруженный мужчина в 16:45 (17:45 мск) захватил пятерых заложников в отделении банка в центре французского Гавра, сообщила газета Figaro

По информации телеканала BFMTV на 22:00 мск, у него в плену остаются два человека.

🔴🇫🇷LE HAVRE - Au moins six personnes seraient retenues en otages par un homme armé dans une agence bancaire du centre-ville. Les forces de l’ordre redoutent la présence d’explosifs sur place (Actu 76). https://t.co/Kt3otUYpfm — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) August 6, 2020

Место происшествия оцеплено полицией, прибыл спецназ.

По данным Figaro, злоумышленник выдвинул много требований, но каких именно, не сообщается.

В то же время портал France Info передал, что мужчина, у которого, возможно, при себе есть пояс со взрывчаткой, "требует мотороллер, чтобы уехать".

По его данным, захвативший заложников уже попадал в поле зрения полиции "из-за преступлений и психических проблем".

В свою очередь, Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщил, что мужчина находится в реестре лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Также, по данным агентства, злоумышленник озабочен палестинским вопросом и требует, чтобы "условия жизни в Палестине подверглись осуждению".

Известно, что напавшему на банк 34 года.