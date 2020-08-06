Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575463875.html
Лукашенко не считает, что Россия не хочет его переизбрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран главой государства, но при этом подозревает, что надоел... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:21
интервью александра лукашенко
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_159:0:2060:1426_1400x0_80_0_0_b0e7896914ad18871a46dc8f4557e455.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_396:0:1822:1426_1400x0_80_0_0_69c48ffdaf00426b63069503e336c572.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не считает, что Россия не хочет его переизбрания

19:52 06.08.2020 (обновлено: 20:21 06.08.2020)
531
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран главой государства, но при этом подозревает, что надоел руководству РФ своей неуступчивостью.
"Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливее, а другие будут лучше чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что (Россия хочет - ред.) абсолютно точно – это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
При этом он считает, что своей неуступчивостью надоел руководству России.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
102120022
Обсудить 1
Интервью Александра ЛукашенкоПрезидентская кампания в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния