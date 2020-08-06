https://ria.ru/20200806/1575463875.html
Лукашенко не считает, что Россия не хочет его переизбрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран главой государства, но при этом подозревает, что надоел... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:52
2020-08-06T20:21
интервью александра лукашенко
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире