Лукашенко не считает, что Россия не хочет его переизбрания

"Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливее, а другие будут лучше чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что (Россия хочет - ред.) абсолютно точно – это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".