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Лукашенко не считает дело "Белгазпромбанка" политически мотивированным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело в отношении Белгазпромбанка и его главы Виктора Бабарико не является политическим. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
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интервью александра лукашенко, дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не считает дело "Белгазпромбанка" политически мотивированным

19:50 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоОбщий вид дома Виктора Бабарико в селе Мочаны под Минском
Общий вид дома Виктора Бабарико в селе Мочаны под Минском
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело в отношении Белгазпромбанка и его главы Виктора Бабарико не является политическим.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали это назначение незаконным. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.
"У нас, может быть и в Украине, это характерно: если ты хочешь избежать уголовной ответственности за свои преступления, надо идти в политику, тогда будешь политическим заключенным. Это у нас тренд", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
Он добавил, что власти представили доказательства о том, что дело не является политическим.
"Не будет политического (заключенного - ред.), потому что все документы мы подготовили, пожалуйста, специалисты, вам документы, полякам, даже россиянам и американцами пожалуйста, оцените, он политический узник или нет? И волна схлынула. Как только положили на стол документы и позвали иностранных послов - война схлынула", - сказал Лукашенко.
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Интервью Александра ЛукашенкоДело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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