Лукашенко не считает дело "Белгазпромбанка" политически мотивированным

"У нас, может быть и в Украине, это характерно: если ты хочешь избежать уголовной ответственности за свои преступления, надо идти в политику, тогда будешь политическим заключенным. Это у нас тренд", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.