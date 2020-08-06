Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575463722.html
Лукашенко заявил о "ростках" взаимопонимания с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит разительных шагов в вопросе взаимопонимания с Западом, но есть "ростки". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
весь мир
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://ria.ru/20200806/1575463448.html
1
весь мир
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_159:0:2060:1426_1400x0_80_0_0_b0e7896914ad18871a46dc8f4557e455.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_396:0:1822:1426_1400x0_80_0_0_69c48ffdaf00426b63069503e336c572.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, весь мир, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о "ростках" взаимопонимания с Западом

19:51 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
208
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит разительных шагов в вопросе взаимопонимания с Западом, но есть "ростки".
"Если возврат послов - это ростки, то они есть, но я не вижу каких-то разительных шагов в этом направлении", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Вчера, 19:43
Лукашенко заявил, что белорусы сами будут защищать свои границы

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

22100013
Обсудить 1
Интервью Александра ЛукашенкоВесь мирАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Чаепитие в русском стиле
Чем опасен просроченный чай
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Twitter
Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния