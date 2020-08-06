https://ria.ru/20200806/1575463722.html
Лукашенко заявил о "ростках" взаимопонимания с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит разительных шагов в вопросе взаимопонимания с Западом, но есть "ростки". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:51
2020-08-06T20:18
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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