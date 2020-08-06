https://ria.ru/20200806/1575463448.html
Лукашенко заявил, что белорусы сами будут защищать свои границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую границу будут защищать только белорусские пограничники, а не "американцы и французы". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:43
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
киев
в мире
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белоруссия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, киев, в мире
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что белорусскую границу будут защищать только белорусские пограничники, а не "американцы и французы".
"Никогда (с территории Белоруссии россияне не придут на Украину - ред.), тем более с оружием. У меня внутри это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - заявил Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.
Лукашенко также заявил, что с территории Белоруссии
никогда никакие войска не атакуют Украину.
"Он (Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины - ред.) поставил вопрос: у нас есть данные, что россияне развернут подразделение в рамках ваших союзных обязательств на юге Беларуси и могут нанести удар с севера по Киеву. Он мне говорит, вы ж понимаете, мы ж не устоим. Я его перебиваю, говорю, Саша, никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев", - сказал он.