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Лукашенко заявил, что готов "уже сейчас" способствовать миру в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность "уже сейчас" способствовать миру в Донбассе. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
александр лукашенко
минск
белоруссия
оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
интервью александра лукашенко, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко заявил, что готов "уже сейчас" способствовать миру в Донбассе

19:33 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность "уже сейчас" способствовать миру в Донбассе.
"Если вы хотите мира с россиянами, мы даже сейчас этот вопрос можем решить. Но чем дальше, тем сложнее его будет решать", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 18:48
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Интервью Александра ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияООНВ мире
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