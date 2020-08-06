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Эксперт считает, что Лукашенко поставил крест на сближении с Западом
Действия властей Белоруссии в отношении оппозиции в рамках президентской кампании стали серьезным раздражителем для Европы, они исключают возможность... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:59
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
александр рар
берлин (город)
украина
в мире
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, александр рар, берлин (город), украина, в мире

Эксперт считает, что Лукашенко поставил крест на сближении с Западом

19:28 06.08.2020 (обновлено: 19:59 06.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Действия властей Белоруссии в отношении оппозиции в рамках президентской кампании стали серьезным раздражителем для Европы, они исключают возможность дальнейшего сближения, сказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Bild обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с целью передать "послание" президенту Александру Лукашенко, что оппозиция хочет не "войны", а справедливых выборов. В пресс-службе правительства ФРГ РИА Новости сообщили, что приняли к сведению высказывания Тихановской, но в силу близости дня голосования детально комментировать не будут. При этом кабмин дал общую оценку ситуации в Белоруссии: "правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье, действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободных выборов", а также отметив необходимость того, чтобы "права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов".
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"Лукашенко попал в капкан. Во время прежних выборов всегда у него были проблемы с Западом, Запад давил на него, угрожал санкциями, вводил санкции, всегда и называли его, и называют "последним диктатором Европы". Сейчас его ситуация резко ухудшилась тем, что у него просто серьезнейшие споры с Россией. В предыдущие годы он мог где-то полагаться на медийную, политическую поддержку России... Поэтому я не знаю, как эти выборы закончатся", - заявил Рар, комментируя заявление правительства ФРГ.

Говоря о позиции Запада, он отметил, что "в Европейском союзе нет ни одного государства, которое бы хотело, чтобы он (Лукашенко) дальше правил Белоруссией". "Просто альтернатив не видели и признавали тот факт, что большинство населения голосует за стабильность, за какие-то элементы социализма, за то, что нет олигархов в Белоруссии, нет богатых - есть такая специфика, которая объясняет, почему люди голосуют за него, но всегда к этим выборам были большие подозрения", - пояснил эксперт.
В последние пять лет, по его мнению, ситуация "немножко изменилась, и поэтому Лукашенко подумал, что его вдруг полюбили на Западе". "Это потому, что начались серьезнейшие конфликты (Запада) с Россией из-за Украины, из-за Крыма, поэтому критики лично в адрес Лукашенко вдруг стало меньше на Западе, потому что считалось, что нужно начать какой-то новый диалог с Белоруссией, что, может быть, удастся Белоруссию где-то ближе придвинуть к Европейскому союзу, оттянуть от России - такие геополитические игры и дальше продолжаются, - и Лукашенко исходил из того, что у него есть шанс сблизиться и подружиться с Западом. Тот факт, что его главный конкурент женщина, муж которой сидит (в заключении) и не может участвовать в выборах, все рестриктивные меры, которые Лукашенко принял в последние недели, конечно, являются сильным раздражителем для Запада", - продолжил он.
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Тем не менее, считает Рар, "немецкая политика не будет вмешиваться в выборы, потому что у них нет таких возможностей, и поэтому достаточно реально оценивают ситуацию в Белоруссии, что все-таки у Лукашенко есть поддержка внутри населения". "Если там будут серьезные манипуляции на выборах, то, мне кажется, Запад отреагирует очень остро", - заявил политолог.
По его словам, период последних пяти лет, когда с Белоруссии снимали часть санкций, а Лукашенко осенью 2019 года впервые за три года посетил страну ЕС с официальным визитом, нельзя считать "оттепелью" в отношениях Минска с Европой.
"Просто возможностей (у Запада) влиять нет, на Украине - можно, чтобы во всяком случае появился майдан, чтобы выгнали (экс-президента Виктора) Януковича. Белоруссия типичная страна, где Запад просто видит, что влияние очень ограничено. В то же время Запад заметил, что Лукашенко тянулся к Европе, поэтому какие-то санкции отменили, Лукашенко дали понять, что он въездной в Европейский союз, но он должен соблюдать права человека и проводить демократические выборы, быть избранным демократическим путем без всяких манипуляций. А то, что произошло за последние недели, репрессивные меры против конкурентов - это вычеркнуло все возможности для Лукашенко сблизиться с Западом", - пояснил Рар.
Он отметил, что это отражает личные характеристики Лукашенко как политика, которые привели его в "тупик". "Конечно, у него всегда был шанс пойти на Запад, но он хитрый, он понимает, что Запад хочет Белоруссию, но без него. Запад с удовольствием Белоруссию примет, будет расширять "Восточное партнерство", но с Лукашенко они не подружатся, Лукашенко и дальше рассматривается как диктатор. Он с самого начала должен был понимать как стратег, что менять на Запад Россию в плане союзничества - это для него тупик", - заявил эксперт.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.
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