Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.
"Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет", - сказал он в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
По его мнению, Путин найдет вариант, чтобы к власти пришел тот, кто продолжит нынешний путь развития России.
"Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас", - добавил президент Белоруссии.
Поддержанные этим летом большинством россиян (77,92%) поправки в Конституцию среди прочего позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
С инициативой внести поправки в конституцию Путин выступил, оглашая послание Федеральному собранию 15 января. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка.