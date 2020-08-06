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Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:56
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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У себя бы в стране разобрался, а уж потом "строил" версии насчёт других стран и руководителей...
278
84 года будет Путину, молодой еще, энергичный, как это так он уйдет, а Россиюшку оставит на растерзание врагам? Нет уж дудки - лет до 100 протянет вождь))
252
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155669/56/1556695613_0:320:3001:2008_1400x0_80_0_0_7c36a6ff0e02fdf475d44402b2be617a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

19:23 06.08.2020 (обновлено: 20:56 06.08.2020)
125947
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин найдет преемника и не будет главой государства до 2036 года.

"Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет", - сказал он в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.

По его мнению, Путин найдет вариант, чтобы к власти пришел тот, кто продолжит нынешний путь развития России.
"Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас", - добавил президент Белоруссии.
Поддержанные этим летом большинством россиян (77,92%) поправки в Конституцию среди прочего позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
С инициативой внести поправки в конституцию Путин выступил, оглашая послание Федеральному собранию 15 января. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка.
Конституция РФ
31 июля, 13:37
По принципу актуальности. Песков о неучтенных поправках в Конституцию
7915010613181
Обсудить 114
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У себя бы в стране разобрался, а уж потом "строил" версии насчёт других стран и руководителей...
6 августа, 21:40
Константин Иванов
1685015846
84 года будет Путину, молодой еще, энергичный, как это так он уйдет, а Россиюшку оставит на растерзание врагам? Нет уж дудки - лет до 100 протянет вождь))
6 августа, 21:34
Константин Тюрин
928910466
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