Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

"Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет", - сказал он в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.