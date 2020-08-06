Лукашенко заявил, что задержанных россиян полностью контролировали

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных в Белоруссии россиян контролировали полностью, знали, с кем они связаны, с кем созванивались.
"Мы же получали информацию ,… там задержали, там задержали. Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
По его словам, он понимал, что в контексте международных отношений Белоруссии "спокойно жить не дадут".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.