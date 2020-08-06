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Лукашенко заявил, что задержанных россиян полностью контролировали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных в Белоруссии россиян контролировали полностью, знали, с кем они связаны, с кем созванивались. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
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белоруссия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что задержанных россиян полностью контролировали

19:25 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных в Белоруссии россиян контролировали полностью, знали, с кем они связаны, с кем созванивались.
"Мы же получали информацию ,… там задержали, там задержали. Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
По его словам, он понимал, что в контексте международных отношений Белоруссии "спокойно жить не дадут".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Вчера, 11:43
Киев не получал согласия Минска о передаче задержанных россиян
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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