Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575462478.html
Лукашенко заявил об ошибках России в отношении Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_5e970389dca6385c47e6540a1758b41e.jpg
https://ria.ru/20200806/1575461162.html
https://ria.ru/20200806/1575463039.html
Как я важен - думал солитер
80
Россия боится потерять Крым, потому что там живут наши люди. А в Белоруссии one way brothers
39
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_5e970389dca6385c47e6540a1758b41e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_33:0:633:450_1400x0_80_0_0_8397318400dbc1c388472c99788611ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_108:0:558:450_1400x0_80_0_0_54295a27201ecb1c24baecdd03030f86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил об ошибках России в отношении Белоруссии

19:20 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
1232
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой".
"По хорошему, Россия боится нас потерять, и я об этом сказал. Ну это естественно: не дай Бог - Украины нет, ещё и Белоруссии нет. Я Путину об этом говорил. И я бы тоже переживал на месте российского руководства, не дай бог Беларусь - окно в тысячу километров, через которое они передвигаются туда-сюда - замкнется. Что останется? Прибалтика? Она что, пророссийская? Нет. Украина - нет. Белоруссия - нет... поэтому Россия, конечно же, переживает, но она делает ошибку за ошибкой. Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" - сказал Лукашенко в интервью в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Вчера, 18:45
Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии барахтаньем
Лукашенко также заявил, что будет защищать всеми способами Белоруссию, но не начнет стрелять первым.
"Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будет исчерпаны - без сомнения", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что ни он, ни его деньги никогда не убегут из страны. "Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. А знаете еще почему? Бегут те, у кого карманы набиты", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:33
Лукашенко заявил, что готов "уже сейчас" способствовать миру в Донбассе
932102154
Обсудить 10
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как я важен - думал солитер
6 августа, 19:23
ppet.g6
23400152
Россия боится потерять Крым, потому что там живут наши люди. А в Белоруссии one way brothers
6 августа, 19:31
Андрей Дашков
11010126
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Актриса Кристина Асмус
Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии нейтрализовали двух бандитов и задержали еще одного
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния