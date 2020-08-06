https://ria.ru/20200806/1575462478.html
Лукашенко заявил об ошибках России в отношении Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:20
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575461162.html
https://ria.ru/20200806/1575463039.html
pet.g6
Как я важен - думал солитер
80
Андрей Дашков
Россия боится потерять Крым, потому что там живут наши люди. А в Белоруссии one way brothers
39
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой".
"По хорошему, Россия боится нас потерять, и я об этом сказал. Ну это естественно: не дай Бог - Украины нет, ещё и Белоруссии нет. Я Путину об этом говорил. И я бы тоже переживал на месте российского руководства, не дай бог Беларусь - окно в тысячу километров, через которое они передвигаются туда-сюда - замкнется. Что останется? Прибалтика? Она что, пророссийская? Нет. Украина - нет. Белоруссия - нет... поэтому Россия, конечно же, переживает, но она делает ошибку за ошибкой. Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" - сказал Лукашенко в интервью в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".
Лукашенко также заявил, что будет защищать всеми способами Белоруссию, но не начнет стрелять первым.
"Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будет исчерпаны - без сомнения", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что ни он, ни его деньги никогда не убегут из страны. "Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. А знаете еще почему? Бегут те, у кого карманы набиты", - добавил Лукашенко.