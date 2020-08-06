Лукашенко заявил об ошибках России в отношении Белоруссии

"По хорошему, Россия боится нас потерять, и я об этом сказал. Ну это естественно: не дай Бог - Украины нет, ещё и Белоруссии нет. Я Путину об этом говорил. И я бы тоже переживал на месте российского руководства, не дай бог Беларусь - окно в тысячу километров, через которое они передвигаются туда-сюда - замкнется. Что останется? Прибалтика? Она что, пророссийская? Нет. Украина - нет. Белоруссия - нет... поэтому Россия, конечно же, переживает, но она делает ошибку за ошибкой. Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" - сказал Лукашенко в интервью в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".