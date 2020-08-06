Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575462237.html
Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему не нравится недоверчивость российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684419_0:0:3430:1929_1400x0_80_0_0_5cb5ae0be161463479ea9eade1d68e3f.jpg
https://ria.ru/20200806/1575461608.html
Нервничает Грыгорыч.Чует кошка,чьё мясо сьела.
29
Похоже, что он по чётным дням за Россию, по нечётным против.
13
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684419_0:0:3430:1929_1400x0_80_0_0_5cb5ae0be161463479ea9eade1d68e3f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684419_292:0:3023:2048_1400x0_80_0_0_f5d61354d64b952cda2091abc1178041.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684419_633:0:2681:2048_1400x0_80_0_0_80abea6d063ebfe23efa108a15ada6d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина

19:14 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
15742
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему не нравится недоверчивость российского лидера Владимира Путина.
"Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет", — сказал глава государства в интервью с Дмитрием Гордоном.
По словам Лукашенко, ему самому не хватает этой черты.
Лукашенко добавил, что считает Путина "своеобразным" человеком, непохожим на других.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Вчера, 19:02
Лукашенко заявил, что они с Путиным хорошие друзья
16346401020
Обсудить 10
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нервничает Грыгорыч.Чует кошка,чьё мясо сьела.
6 августа, 19:44
Анатолий Фурсов
2260001
Похоже, что он по чётным дням за Россию, по нечётным против.
6 августа, 20:05
True Story
371101
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии нейтрализовали двух бандитов и задержали еще одного
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния