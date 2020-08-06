https://ria.ru/20200806/1575462237.html
Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему не нравится недоверчивость российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:14
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575461608.html
Анатолий Фурсов
Нервничает Грыгорыч.Чует кошка,чьё мясо сьела.
29
True Story
Похоже, что он по чётным дням за Россию, по нечётным против.
13
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире