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Питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства
11 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
2020-08-06T19:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575462117.jpg?1596730399
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства

19:13 06.08.2020
30
11 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Федор БОНДАРЧУК;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- народный артист России, кинорежиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер ООО "Базелевс" Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- представители киноиндустрии.

В ходе мероприятия состоится очная защита проектов следующих кинокомпаний: "1-2-3 Продакшн", "Марс Медиа Энтертейнмент", "ВБД Груп", "Водород 2011", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Арт Пикчерс Студия", "Базелевс", "Централ Патнершип", Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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