Питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства

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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Федор БОНДАРЧУК;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- народный артист России, кинорежиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер ООО "Базелевс" Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- представители киноиндустрии.
В ходе мероприятия состоится очная защита проектов следующих кинокомпаний: "1-2-3 Продакшн", "Марс Медиа Энтертейнмент", "ВБД Груп", "Водород 2011", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Арт Пикчерс Студия", "Базелевс", "Централ Патнершип", Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Федор БОНДАРЧУК;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- народный артист России, кинорежиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер ООО "Базелевс" Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- представители киноиндустрии.
В ходе мероприятия состоится очная защита проектов следующих кинокомпаний: "1-2-3 Продакшн", "Марс Медиа Энтертейнмент", "ВБД Груп", "Водород 2011", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Арт Пикчерс Студия", "Базелевс", "Централ Патнершип", Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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