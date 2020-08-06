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Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приютил бы в стране экс-президента Украины Виктора Януковича, если бы он этого попросил. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
виктор янукович
белоруссия
украина
в мире
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белоруссия
украина
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, виктор янукович, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил

19:10 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей Мосиенко / Перейти в фотобанкВстреча Виктора Януковича и Александра Лукашенко в Минске
Встреча Виктора Януковича и Александра Лукашенко в Минске
© РИА Новости / Андрей Мосиенко
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приютил бы в стране экс-президента Украины Виктора Януковича, если бы он этого попросил.
"Во-первых, он этого не просил… Но если бы попросил – то конечно, безусловно. Я считаю и тогда считал, что у вас тогда произошел госпереворот, это незаконно… Я не оцениваю сейчас - виноват, не виноват. Конечно, виноват Янукович, допустил до этого, какую политику проводил", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
По словам белорусского лидера, у него хорошие отношения с Януковичем.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоВиктор ЯнуковичБелоруссияУкраинаВ мире
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