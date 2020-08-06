Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приютил бы в стране экс-президента Украины Виктора Януковича, если бы он этого попросил.
"Во-первых, он этого не просил… Но если бы попросил – то конечно, безусловно. Я считаю и тогда считал, что у вас тогда произошел госпереворот, это незаконно… Я не оцениваю сейчас - виноват, не виноват. Конечно, виноват Янукович, допустил до этого, какую политику проводил", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
По словам белорусского лидера, у него хорошие отношения с Януковичем.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.