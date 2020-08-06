Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил

"Во-первых, он этого не просил… Но если бы попросил – то конечно, безусловно. Я считаю и тогда считал, что у вас тогда произошел госпереворот, это незаконно… Я не оцениваю сейчас - виноват, не виноват. Конечно, виноват Янукович, допустил до этого, какую политику проводил", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.