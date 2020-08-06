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"Как кур во щи". Лукашенко оценил президентство Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хороший, но в политику попал "как кур во щи". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
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"Как кур в ощип" вообще-то!
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белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина

"Как кур во щи". Лукашенко оценил президентство Зеленского

19:16 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
4507
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хороший, но в политику попал "как кур во щи".
В четверг на Youtube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона было обнародовано интервью с Лукашенко.
"Володя (Владимир Зеленский – ред.) хороший. Вы знаете, мне его жаль, он попал как кур во щи", - заявил Лукашенко в интервью на Youtube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос о его отношении к действующему президенту Украины.
Он уточнил, что Зеленский не глупый человек, хоть и пришел из другой сферы. Также Лукашенко добавил, что президент Украины - человек приземленный, но он никогда не сталкивался с политикой. "А надо действия совершать и давать результат Украине сейчас. Боюсь, что нет (результата не будет - ред)… у него времени не хватит", - отметил Лукашенко.
При этом президент Белоруссии считает, что Зеленский может уйти с поста досрочно. "Володя может, он по характеру такой. Хотя он умница и, думаю, не сделает этого, но может", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраина
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