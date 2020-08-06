"Как кур во щи". Лукашенко оценил президентство Зеленского

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хороший, но в политику попал "как кур во щи".

В четверг на Youtube -канале украинского журналиста Дмитрия Гордона было обнародовано интервью с Лукашенко.

"Володя (Владимир Зеленский – ред.) хороший. Вы знаете, мне его жаль, он попал как кур во щи", - заявил Лукашенко в интервью на Youtube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос о его отношении к действующему президенту Украины.

Он уточнил, что Зеленский не глупый человек, хоть и пришел из другой сферы. Также Лукашенко добавил, что президент Украины - человек приземленный, но он никогда не сталкивался с политикой. "А надо действия совершать и давать результат Украине сейчас. Боюсь, что нет (результата не будет - ред)… у него времени не хватит", - отметил Лукашенко.