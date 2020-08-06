https://ria.ru/20200806/1575461162.html
Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии барахтаньем
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о "барахтанье" в отношениях с РФ последние полгода, утверждает, что президент Владимир Путин обещал, а прежнее... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:45
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575460648.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363836_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_e9d82019e74031574fa5037f5b496cce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире