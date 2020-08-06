Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии барахтаньем

"Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано - кто-то переделал. Другое сказано - отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному. Не могу сказать про это правительство, мы с ним еще не работали, а прежнее - точно", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованном в четверг.