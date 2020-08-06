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Тамбовская область
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Губернатор Александр Никитин открыл "умный" элеватор в Сосновском районе
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг открыл "умный" элеватор в Сосновском районе мощностью до 52 тысяч тонн единовременного... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:38
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тамбовская область

Губернатор Александр Никитин открыл "умный" элеватор в Сосновском районе

18:38 06.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ТАМБОВ, 6 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг открыл "умный" элеватор в Сосновском районе мощностью до 52 тысяч тонн единовременного хранения зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, новый элеватор — это третье крупное предприятие, которое агрофирма "Жупиков" построила в Сосновском районе. В прошлые годы были созданы молочная ферма на 700 голов и картофелехранилище вместимостью 12 тысяч тонн. Численность трудового коллектива трех предприятий — 510 человек. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия за последние пять лет составил около 3 миллиардов рублей. В 900 миллионов рублей обошлось строительство элеваторного комплекса.
"Новый элеватор можно назвать "умным". Автоматизация позволяет ускорить приемку зерна, в течение трех минут определять его качественные характеристики в лаборатории и направлять потоки на хранение, создавать оптимальный климат в зернохранилищах. Транспортное оборудование — это две независимые линии производительностью 200 тонн в час каждая. Осуществляется автоматическое регулирование погрузки зерна в автомобили, чтобы не нарушать нормы веса автомобиля вместе с грузом", - сказал представитель пресс-службы.
Глава области охарактеризовал новый элеватор как эталонный проект отрасли.
"Этот эталонный проект открывает хорошие возможности для сельхозпроизводителей не только Сосновского района, он создает здоровую конкуренцию внутри отрасли. Я всегда очень горд, когда на тамбовской земле появляются такие современные предприятия с высокопроизводительными местами. Зная, каких хороших результатов добивается агрофирма "Жупиков" в течение многих лет, считаю, что сегодня здесь появилась возможность экспорта зерна", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь, глава фирмы Александр Жупиков отметил, что сегодня на элеваторе хранится в основном зерно собственного производства, которое используется для нужд животноводства, но в ближайшей перспективе планируется заняться трейдингом зерновых и масличных культур.
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В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области всего более 40 элеваторов и хлебоприемных предприятий. Общая мощность хранения составляет свыше 5 миллионов тонн. Тамбовское зерно пользуется большим спросом как на территории России, так и за пределами страны. География экспорта обширна: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Турция, Бангладеш, Йемен, Алжир, Иран, Нигерия, Финляндия, Германия, Монголия и другие страны.
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