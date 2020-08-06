Губернатор Александр Никитин открыл "умный" элеватор в Сосновском районе

ТАМБОВ, 6 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг открыл "умный" элеватор в Сосновском районе мощностью до 52 тысяч тонн единовременного хранения зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, новый элеватор — это третье крупное предприятие, которое агрофирма "Жупиков" построила в Сосновском районе. В прошлые годы были созданы молочная ферма на 700 голов и картофелехранилище вместимостью 12 тысяч тонн. Численность трудового коллектива трех предприятий — 510 человек. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия за последние пять лет составил около 3 миллиардов рублей. В 900 миллионов рублей обошлось строительство элеваторного комплекса.

"Новый элеватор можно назвать "умным". Автоматизация позволяет ускорить приемку зерна, в течение трех минут определять его качественные характеристики в лаборатории и направлять потоки на хранение, создавать оптимальный климат в зернохранилищах. Транспортное оборудование — это две независимые линии производительностью 200 тонн в час каждая. Осуществляется автоматическое регулирование погрузки зерна в автомобили, чтобы не нарушать нормы веса автомобиля вместе с грузом", - сказал представитель пресс-службы.

Глава области охарактеризовал новый элеватор как эталонный проект отрасли.

"Этот эталонный проект открывает хорошие возможности для сельхозпроизводителей не только Сосновского района, он создает здоровую конкуренцию внутри отрасли. Я всегда очень горд, когда на тамбовской земле появляются такие современные предприятия с высокопроизводительными местами. Зная, каких хороших результатов добивается агрофирма "Жупиков" в течение многих лет, считаю, что сегодня здесь появилась возможность экспорта зерна", - приводит пресс-служба слова Никитина.