https://ria.ru/20200806/1575460719.html
15 медцентров Подмосковья вернулись к плановым КТ-исследованиям
Плановое КТ-исследование вновь проводят в 15 медицинских центрах Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:39
2020-08-06T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Плановое КТ-исследование вновь проводят в 15 медицинских центрах Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
"Ранее мы вернули к прежнему режиму работы 11 аппаратов компьютерной томографии, но за последнее время провели дезинфекцию еще четырех", – отметила Стригункова.
Пройти КТ-исследование теперь также можно в балашихинском роддоме, больницах в Долгопрудном, Пушкино и Луховицах.
Перед этим в медучреждениях провели полную дезинфекцию. Во всех кабинетах компьютерной томографии строго соблюдаются санитарные нормы. Медики используют средства индивидуальной защиты, а помещения и техника дезинфицируются.
Аппараты вернули к работе после перерыва из-за пандемии коронавируса. Ранее с помощью них врачи обследовали пациентов с подозрением на COVID-19.