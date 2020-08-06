15 медцентров Подмосковья вернулись к плановым КТ-исследованиям

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Плановое КТ-исследование вновь проводят в 15 медицинских центрах Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал Плановое КТ-исследование вновь проводят в 15 медицинских центрах Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"

"Ранее мы вернули к прежнему режиму работы 11 аппаратов компьютерной томографии, но за последнее время провели дезинфекцию еще четырех", – отметила Стригункова.

Пройти КТ-исследование теперь также можно в балашихинском роддоме, больницах в Долгопрудном, Пушкино и Луховицах.

Перед этим в медучреждениях провели полную дезинфекцию. Во всех кабинетах компьютерной томографии строго соблюдаются санитарные нормы. Медики используют средства индивидуальной защиты, а помещения и техника дезинфицируются.