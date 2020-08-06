"Сильные личности". Лукашенко рассказал о непростых отношениях с Путиным

"Мы оба — сильные личности, извините за нескромность", — сказал он в интервью, опубликованном на ютьюб -канале "В гостях у Гордона".

По словам Лукашенко, президент России ему как "старший брат".

"Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. <...> Считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. <...> Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному", — отметил глава республики.

Однако, подчеркнул Лукашенко, несмотря на все возникающие разногласия и перипетии, он надеется, что они с Путиным остаются друзьями.

"Я ему могу сказать все что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", — рассказал президент Белоруссии.

Он также добавил, что Путин никогда не пытался на него давить или угрожать. По словам Лукашенко, российский лидер понимает, что это бесполезно.

Также белорусский президент отметил, что Путин стал "маститым руководителем".

"Когда я его встретил в первый раз президентом, ну, это был больше воспитанный сотрудник КГБ, в хорошем смысле этого слова. Он наблюдал за ситуацией, опыта у него особо не было в этих хитросплетениях. Но вел он себя всегда достойно. Он на рожон никогда не лез, не спорил, выслушивал, точки зрения выслушивал, оставлял за собой право потом подумать, еще где-то сказать. Сейчас он все знает. Ему не надо дополнительно думать, у него компьютер работает", — пояснил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Путин не похож на других, он "своеобразный", но он — человек.

Вместе с тем, по мнению Лукашенко, Путин никому не доверяет. По словам белорусского лидера, это хорошо для политика, но ему самому этого не хватает.

Выборы президента Республики Беларусь

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, во вторник началось досрочное голосование.

Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.