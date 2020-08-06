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"Сильные личности". Лукашенко рассказал о непростых отношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об "определенной напряженности" в отношениях с Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
россия
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владимир путин
белоруссия
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Истеричка заявила о том что она сильна ))))
382
Что то я не припомню, чтоб Путин устраивал своим союзникам такой базар, как лукашенко. Может, потому, что Путин офицер, а бацька директор колхоза?
225
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россия
белоруссия
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

"Сильные личности". Лукашенко рассказал о непростых отношениях с Путиным

18:35 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
19827
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об "определенной напряженности" в отношениях с Владимиром Путиным.

"Мы оба — сильные личности, извините за нескромность", — сказал он в интервью, опубликованном на ютьюб-канале "В гостях у Гордона".

По словам Лукашенко, президент России ему как "старший брат".
"Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. <...> Считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. <...> Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному", — отметил глава республики.
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Однако, подчеркнул Лукашенко, несмотря на все возникающие разногласия и перипетии, он надеется, что они с Путиным остаются друзьями.
"Я ему могу сказать все что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", — рассказал президент Белоруссии.
Он также добавил, что Путин никогда не пытался на него давить или угрожать. По словам Лукашенко, российский лидер понимает, что это бесполезно.
Также белорусский президент отметил, что Путин стал "маститым руководителем".
"Когда я его встретил в первый раз президентом, ну, это был больше воспитанный сотрудник КГБ, в хорошем смысле этого слова. Он наблюдал за ситуацией, опыта у него особо не было в этих хитросплетениях. Но вел он себя всегда достойно. Он на рожон никогда не лез, не спорил, выслушивал, точки зрения выслушивал, оставлял за собой право потом подумать, еще где-то сказать. Сейчас он все знает. Ему не надо дополнительно думать, у него компьютер работает", — пояснил Лукашенко.
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При этом он подчеркнул, что Путин не похож на других, он "своеобразный", но он — человек.
Вместе с тем, по мнению Лукашенко, Путин никому не доверяет. По словам белорусского лидера, это хорошо для политика, но ему самому этого не хватает.

Выборы президента Республики Беларусь

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, во вторник началось досрочное голосование.
Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
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Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.
Вместе с тем глава Белоруссии не призвал голосовать за свою кандидатуру и заявил, что "это дело каждого".
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3422297624211
Обсудить 148
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Истеричка заявила о том что она сильна ))))
6 августа, 18:38
Konstantin Ufimskij
120141016186
Что то я не припомню, чтоб Путин устраивал своим союзникам такой базар, как лукашенко. Может, потому, что Путин офицер, а бацька директор колхоза?
6 августа, 18:53
Zlydennemets Three
165310650
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