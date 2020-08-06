Цены на отдых в Абхазии остались на уровне 2019 года

"Цены на отели и туристические услуги в Абхазии остались на уровне прошлого года. На сегодняшний день около 80% отелей забронированы на август. Полная заполняемость отелей будет где-то с 10-15 августа", - сказала Калягина.

По ее словам, август является самым востребованным месяцем у туристов, отдыхающих в Абхазии. "Также на этот месяц были отложены брони с июля-июня. Естественно, с открытия границы люди стали бронировать еще. Мест не хватает. Но в крупных отелях можно забронировать номера", - уточнила она.