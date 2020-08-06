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Цены на отдых в Абхазии остались на уровне 2019 года
Цены на отели и туристические услуги в Абхазии остались на уровне 2019 года, сообщила РИА Новости президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:34
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353
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коронавирус в россии, туризм, абхазия, общество

Цены на отдых в Абхазии остались на уровне 2019 года

18:34 06.08.2020
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© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Цены на отели и туристические услуги в Абхазии остались на уровне 2019 года, сообщила РИА Новости президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии коронавируса.

"Цены на отели и туристические услуги в Абхазии остались на уровне прошлого года. На сегодняшний день около 80% отелей забронированы на август. Полная заполняемость отелей будет где-то с 10-15 августа", - сказала Калягина.

По ее словам, август является самым востребованным месяцем у туристов, отдыхающих в Абхазии. "Также на этот месяц были отложены брони с июля-июня. Естественно, с открытия границы люди стали бронировать еще. Мест не хватает. Но в крупных отелях можно забронировать номера", - уточнила она.
В четверг в РУП "Абхазская железная дорога" сообщили РИА Новости, что с 7 августа возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Озеро Рица в Абхазии
Вчера, 15:01
Стала известна дата возобновления железнодорожного сообщения с Абхазией
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