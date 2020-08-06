Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за "Северного потока — 2"

"Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США - продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии", - заявил Гердт РИА Новости.