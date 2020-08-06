Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт призвал дать "адекватный ответ на наглость", комментируя угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток — 2".
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", заявляя, что в противном случае порту грозит "финансовое разрушение".
"Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США - продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии", - заявил Гердт РИА Новости.
"Теперь мы должны написать ответное письмо (американским) лоббистам, которые используют свой мандат... Это показывает, что они на самом деле думают о нас, насколько мы суверенны в своем решении, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость", - добавил он.
По словам Гердта, по окончании летнего отпуска в парламенте он намерен вернуться к данной теме в бундестаге и проверить, могут ли парламентарии "написать в ответ такое письмо и посмотреть на их реакцию".
Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток — 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие - граждане Великобритании, России, Украины и Италии - готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"