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Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт призвал дать "адекватный ответ на наглость", комментируя угрозы американских сенаторов в адрес... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:22
вальдемар гердт
северный поток — 2
сенат сша
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Читаем, кто такой Вальдемар Гердт, сколько он сидит на зарплате из Кремля и просто проматываем на следующую новость.
66
Ну как же без незалежной в газовых вопросах.Одни поставляют газ,другие покупают а вам бы лишь втиснутся по середине.Была дана в своё время возможность зарабатывать,так нет больше подавай.Покупайте сжиженный из за лужи назло подороже и радуйтесь.Вам же разумный доход не нужен был.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вальдемар гердт, северный поток — 2, сенат сша, германия, сша, в мире

Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за "Северного потока — 2"

18:17 06.08.2020 (обновлено: 18:22 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт призвал дать "адекватный ответ на наглость", комментируя угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток — 2".
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", заявляя, что в противном случае порту грозит "финансовое разрушение".
"Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США - продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии", - заявил Гердт РИА Новости.
"Теперь мы должны написать ответное письмо (американским) лоббистам, которые используют свой мандат... Это показывает, что они на самом деле думают о нас, насколько мы суверенны в своем решении, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость", - добавил он.
По словам Гердта, по окончании летнего отпуска в парламенте он намерен вернуться к данной теме в бундестаге и проверить, могут ли парламентарии "написать в ответ такое письмо и посмотреть на их реакцию".
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
Вчера, 17:43
Немецкая газета рассказала, как угрозы США помогли "Северному потоку — 2"
Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток — 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие - граждане Великобритании, России, Украины и Италии - готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
97721011
Обсудить 4
Вальдемар ГердтСеверный поток — 2Сенат СШАГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Читаем, кто такой Вальдемар Гердт, сколько он сидит на зарплате из Кремля и просто проматываем на следующую новость.
6 августа, 18:32
nnn uuu
7500252
Ну как же без незалежной в газовых вопросах.Одни поставляют газ,другие покупают а вам бы лишь втиснутся по середине.Была дана в своё время возможность зарабатывать,так нет больше подавай.Покупайте сжиженный из за лужи назло подороже и радуйтесь.Вам же разумный доход не нужен был.
6 августа, 18:53
Александр Мурманск
2200001
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