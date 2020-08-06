Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575459495.html
Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции
Протестующие в Портленде начали применять против полицейских мощные ослепляющие лазеры, сообщил министр внутренней безопасности США Чед Вулф. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:13
джордж флойд
дональд трамп
портленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734349_148:154:1105:693_1400x0_80_0_0_6ae16106f91a46daf41a7f00d2860322.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575413349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575421220.html
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734349_148:154:1105:693_1400x0_80_0_0_6ae16106f91a46daf41a7f00d2860322.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734349_493:188:1166:693_1400x0_80_0_0_833e8502e0fe1fee4407ba62bd7b17e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734349_601:127:1167:693_1400x0_80_0_0_bacada2678e012070eb5c1884f6b41dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, дональд трамп, портленд, сша, в мире

Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции

18:13 06.08.2020
851
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Протестующие в Портленде начали применять против полицейских мощные ослепляющие лазеры, сообщил министр внутренней безопасности США Чед Вулф.
"Хотя мы видим снижение уровня насилия в Портленде в отношении полицейских, но не стоит заблуждаться, что оно прекратилось совсем. За последние семь дней полиция в Портленде фиксировала нарушения общественного порядка в четырёх разных местах, использование слепящих лазеров и битых бутылок в отношении полицейских", - сказал он на слушаниях в сенате.
Один из протестующих против расового неравенства и полицейского насилия у здания федерального суда в Портленде
5 августа, 17:44
Протестующие в США подожгли здание Ассоциации полиции Портленда
Вулф отметил, что протестующие используют зелёные лазеры, чтобы ослепить полицейских.
"Мы видим новую тактику. Эти лазеры очень мощные, совсем не такие, которые используются для игры с вашими домашними питомцами. Это очень-очень мощные лазеры, которые причиняют ущерб зрению", - добавил он.
При этом министр подчеркнул, что в Портленде также продолжаются и мирные протесты.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Федеральные силовые ведомства на протяжении недель обороняли от толпы здание суда в Портленде, которое протестующие были намерены сжечь. При этом местные власти из числа демократов, оппозиционных президенту Дональду Трампу, резко критиковали федеральные силы и заявляли, что они усугубляют ситуацию своим присутствием. На прошлой неделе власти штата Орегон и города Портленда достигли соглашения с федеральными властями, по которому обеспечение безопасности в центре города взяла на себя местная полиция, а федеральные силы начали покидать город.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
5 августа, 20:29Сказано в эфире
"Все идет по нарастающей". Эксперт о беспорядках в ПортлендеВ американском городе Портленд протестующие проникли в здание Ассоциации полиции и подожгли его. Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация в городах Соединенных Штатов.
993262
Обсудить 0
Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендСШАВ мире
Рекомендуем
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Продюсер Андрей Разин
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Здание МИД России
МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Опасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии нейтрализовали двух бандитов и задержали еще одного
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния