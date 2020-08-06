Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции

"Хотя мы видим снижение уровня насилия в Портленде в отношении полицейских, но не стоит заблуждаться, что оно прекратилось совсем. За последние семь дней полиция в Портленде фиксировала нарушения общественного порядка в четырёх разных местах, использование слепящих лазеров и битых бутылок в отношении полицейских", - сказал он на слушаниях в сенате.
5 августа, 17:44Протестующие в США подожгли здание Ассоциации полиции Портленда
Вулф отметил, что протестующие используют зелёные лазеры, чтобы ослепить полицейских.
"Мы видим новую тактику. Эти лазеры очень мощные, совсем не такие, которые используются для игры с вашими домашними питомцами. Это очень-очень мощные лазеры, которые причиняют ущерб зрению", - добавил он.
При этом министр подчеркнул, что в Портленде также продолжаются и мирные протесты.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Федеральные силовые ведомства на протяжении недель обороняли от толпы здание суда в Портленде, которое протестующие были намерены сжечь. При этом местные власти из числа демократов, оппозиционных президенту Дональду Трампу, резко критиковали федеральные силы и заявляли, что они усугубляют ситуацию своим присутствием. На прошлой неделе власти штата Орегон и города Портленда достигли соглашения с федеральными властями, по которому обеспечение безопасности в центре города взяла на себя местная полиция, а федеральные силы начали покидать город.
5 августа, 20:29Сказано в эфире"Все идет по нарастающей". Эксперт о беспорядках в ПортлендеВ американском городе Портленд протестующие проникли в здание Ассоциации полиции и подожгли его. Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация в городах Соединенных Штатов.