Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Протестующие в Протестующие в Портленде начали применять против полицейских мощные ослепляющие лазеры, сообщил министр внутренней безопасности США Чед Вулф.

"Хотя мы видим снижение уровня насилия в Портленде в отношении полицейских, но не стоит заблуждаться, что оно прекратилось совсем. За последние семь дней полиция в Портленде фиксировала нарушения общественного порядка в четырёх разных местах, использование слепящих лазеров и битых бутылок в отношении полицейских", - сказал он на слушаниях в сенате.

Вулф отметил, что протестующие используют зелёные лазеры, чтобы ослепить полицейских.

"Мы видим новую тактику. Эти лазеры очень мощные, совсем не такие, которые используются для игры с вашими домашними питомцами. Это очень-очень мощные лазеры, которые причиняют ущерб зрению", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что в Портленде также продолжаются и мирные протесты.

В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.